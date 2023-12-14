Москва, 14 декабря, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российская блогосфера максимально демократизирована. В случае, если кто-либо укажет на обратное, государство, по его словам, готово исправить ситуацию.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Если государство мешает в чём-то — скажите, постараемся поправить. А если всё развивается так, как вы считаете нужным — дай Бог здоровья всем», — ответил президент блогеру Александру Зарубину.

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Путин пожелал блогерам понимать всю ответственность, которая лежит на них, с учётом отсутствия контроля со стороны государства.

«Это касается морали, нравственности, безопасности детей», — резюмировал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, накануне участники пресс-конференции «Права и обязанности блогера в интернете» обсудили важность юридической подготовки блогеров и их цифровой грамотности при взаимодействии с большой аудиторией. Отмечалось, что блогосфера является большим рынком, работающим по общим законам страны и уже давно полноценно участвующим в формировании российской экономики.