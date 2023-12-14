Москва, 14 декабря, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Власти Новосибирской области помогут бывшему бойцу ЧВК «Редут», который обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в получении удостоверения ветерана боевых действий. Об этом глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов рассказал в беседе с «РИА Новости».

Максим Богодвид/РИА Новости

«Правительство Новосибирской области окажет содействие бывшему участнику ЧВК «Редут» Сергею Максимовичу Соболеву в подготовке необходимых документов и прохождении установленной процедуры получения удостоверения участника боевых действий», — заявил Нешумов.

Ранее боец ЧВК «Редут» пожаловался президенту, что после участия в спецоперации пытался получить официально статус ветерана, но ему везде отказали.

В ответ российский лидер заявил, что проблема статуса и прав бойцов частных военных компаний, которые участвовали и участвуют в боевых действиях, в стране существует.

Президент напомнил, что участники таких частных структур для участия в СВО контракты с государством не заключали, выплаты получали наличными. Поэтому, по его словам, сложно даже установить численность и списки этих частных подразделений, которые воевали.

При этом Путин подчеркнул, что участники специальной военной операции, состоящие в ЧВК, должны иметь все права наравне с военнослужащими Вооружённых сил России.

По словам главы государства, Минобороны знает о необходимости решить эту проблему, правительство тоже знает. Он пообещал, что всё необходимое будет сделано.