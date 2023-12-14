Омск, 14 декабря, 2023, 15:58 — ИА Регнум. В Омской области задержали 14-летнего подростка, совершившего поджог батарейного шкафа на однопутном перегоне железнодорожной станции Омск-Северный, предназначавшемся для движения грузовых поездов. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Petrov Sergey/Global Look Press

В результате поджога шкаф выгорел полностью. На движение инцидент не оказал влияния, движение поездов продолжилось. На месте следствие обнаружило две пластиковых бутылки объёмом 1,5 литра, крышку от бутылки и чистую тетрадь с вырванными листами.

В доме подростка провели обыски, во время которых изъяли одежду куртку, шапку, а также перчатки со специфическим запахом бензина, канистру, SIM-карту и телефон.

По версии следствия, подросток получал указания через Telegram. За поджог ему пообещали вознаграждение в ₽15-20 тыс.

Против поджигателя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога).

Как сообщало 20 ноября ИА Регнум, подросткам из Тюмени обещали заплатить свыше 500 тыс. рублей за поджог поезда. Сотрудники локомотивного депо выявили, что у одного из локомотивов в кабине отсутствовало стекло и из окна валил дым. На место прибыли пожарные службы, возгорание потушили. Недалеко нашли бутылку из-под растворителя, её изъяли в качестве улики.

После проверки камер видеонаблюдения, на которые попали трое молодых людей, выявили, что они проникли на закрытую территорию и бросили в боковое стекло локомотива, находящегося на 11-м пути, бутылку с зажигательной смесью. У одного из участников поджога по неосторожности загорелась одежда.

23 ноября в Московской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге. На 35-м километре перегона ст. Домодедово — ст. Белые Столбы сотрудники «РЖД» обнаружили на расстоянии одного метра от железнодорожного полотна шкаф системы сигнализации, централизации и блокировки со следами горения.

На месте был пустой полимерный пакет с неустановленной жидкостью, а также бутылка с неустановленным веществом. Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РФ (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).