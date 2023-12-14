Москва, 14 декабря, 2023, 14:55 — ИА Регнум. «Охоты на ведьм» в делах против журналистов по обвинениям в вымогательстве нет, заявил президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин проводит совместную «прямую линию» с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе

Во время конференции один из журналистов указал на то, что прокуратура потребовала 14 лет лишения свободы за вымогательство журналистке Александре Баязитовой.

«Ну, что там, охота на ведьм? А что она такого сделала, чтобы на неё охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли?», — ответил российский лидер на вопрос журналиста.

Глава государства заявил, что сам «оторопевает» от сроков в 14-15 лет осужденным за экономические преступления. В этой связи президент поручил законодателям оценить строгость наказания за экономические преступления.

Как сообщало ИА Регнум, журналистку Александру Баязитову в ноябре суд приговорил к пяти годам колонии за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за «блок» в Telegram. При этом гособвинение запрашивало для неё 14 лет колонии. По данным следствия, женщина требовала у различных лиц крупные суммы за «блок» — отсутствие негативной информации о них в Telegram-каналах. В 2022 году суд арестовал Баязитову по обвинению в вымогательстве с целью получения имущества.