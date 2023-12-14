Симферополь, 14 декабря, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Главное следственное управление Следственного комитета в Крыму начало проверку после обращения молодых атлетов к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии с жалобой на отсутствие ремонта в спортзале. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба СК.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Ребята, которые занимают призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях, рассказали главе государства о том, что занимаются в ненадлежащих санитарных условиях», — говорится в сообщении.

По словам спортсменов, ремонт в клубе не проводили 40 лет, там прогнившие полы, протекает кровля, нет отопления, а на стенах — плесень. В пресс-службе сообщили, что крымские следователи оперативно свяжутся с этой группой, чтобы проверить, в каком состоянии помещение.

О проблеме со спортзалом сообщили воспитанники спортшколы в селе Солнечная Долина. Они записали видеообращение, которое показали во время прямой линии. Школьники рассказали, что занимаются футболом, но зимой тренировки стали недоступны, так как единственный спортзал в селе закрыли из-за его аварийного состояния.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе прямой линии также пообещал разобраться с ростом тарифов на коммунальные услуги в Новосибирске. Он подчеркнул, что их повышение должно проходить плавно и своевременно.