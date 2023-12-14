Москва, 14 декабря, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посоветовал россиянам в предстоящие новогодние праздники найти общее дело с близкими и семьёй и вместе провести Новый год. Об этом российский лидер заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции.

Виталий Аньков/РИА Новости

«В Новый год, мне кажется, нужно больше уделить внимания близким, семье, найти общее дело — выставки, театры, спорт, обязательно, активный образ жизни. Желательно провести его вместе со своими близкими с семьей», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря президент России принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Отмечалось, что российский лидер выбрал на новогодней ёлке три шара-открытки с пожеланиями детей, которые он исполнит.

Президенту достались открытки, авторы которых выразили желания попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.

Согласно утверждённому премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным календаря праздничных и выходных дней в 2024 году, новогодние каникулы в России в 2024 году продлятся десять дней: с 30 декабря по 8 января. Отмечалось, что власти перенесли праздничные дни с 6 и 7 января, которые в новом году выпадают на выходные, на 10 мая и 31 декабря соответственно.