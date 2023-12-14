Киев, 14 декабря, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Из миллионной украинской армии воюют порядка 300 тысяч человек, заявила 14 декабря зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Кто-нибудь подскажет объективную причину, почему в силах обороны сейчас около миллиона [человек], а на войне примерно 300 тысяч?» — просила она, поинтересовавшись также, чем заняты остальные 700 тысяч человек.

Депутат Рады заявила, что на тех украинских военных, которые не участвуют в боевых действиях, страна ежегодно тратит 168 млрд гривен (четыре с половиной миллиарда долларов).

Она заявила, что многие военные находятся в тылу, не происходит ротаций. В итоге одни воинские части никогда не были на фронте, другие же вообще не выводили с фронта для восстановление.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч военных и 16 тысяч единиц вооружения.

Газета The Washington Post 13 декабря опубликовала материал, о том, что официальные заявления США об украинской ситуации и разговоры в кулуарах не совпадают. Когда реальные, более пессимистические оценки, которые дают политики в США, попали в интернет, ряд чиновников пришёл в ярость.