Москва, 14 декабря, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря пообещал разобраться с ростом тарифов на ЖКХ в Новосибирске.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

«Я посмотрю, как там. Но я вижу на экране, что с тарифами в Новосибирске. Обязательно посмотрим, проанализируем», — сказал российский лидер.

В этой связи глава государства отметил, что тарифы на ЖКХ должны увеличиваться мягко и своевременно.

Как указал президент, тарифы на ЖКХ не поднимают полтора года, за это время произойдёт три индексации пенсий более чем на 23% суммарно. При этом Путин рассчитывает, что грядущая индексация пенсий на 7,5% окажется не ниже инфляции.

Правительство Новосибирской области 1 декабря опубликовало проект постановления губернатора о предельных (максимальных) индексах изменения размера платы за ЖКХ в муниципальных образованиях на 2024–2028 годы. Индексация тарифов может составить 9,5%.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 декабря также сообщил об отмене комиссии за оплату услуг ЖКХ для пенсионеров. Глава государства заявил, что взимание банками комиссии за оплату услуг ЖКХ с пенсионеров — это неправильно. Соответствующее решение уже приняли и комиссию скоро отменят.