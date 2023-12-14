Чернигов, Украина, 14 декабря, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) возводят оборонительные линии Черниговской области на границе с Брянской областью России и Гомельской областью Белоруссии, укрепляя из «зубами дракона», заявил 14 декабря командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы готовимся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимаем меры по усилению нашей обороны», — заявил он.

Украинская армия готовит первую и вторую линии обороны, на границе роют траншеи, устанавливают бетонные заграждения, которые прозвали «зубы дракона». По словам Наева, в случае роста угрозы на этом направлении, в регион пришлют дополнительные силы.

Командующий уточнил, что укрепления устанавливают на направлениях, которые считают наиболее опасными. Пока, по его оценке, ситуация стабильна.

Как сообщало ИА Регнум, киевского режима Владимир Зеленский 1 декабря объявил, что украинская сторона будет строить оборонительные сооружения на территориях от республик Донбасса до Западной Украины. Он назвал наиболее важными авдеевское, марьинское и купянско-лиманское направления, а также границу с Россией и Белоруссией.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 2 декабря сообщил, что при строительстве оборонительных линий под Купянском и Боровой столкнулись с большими трудностями, так как в нескольких километрах находятся российские позиции. Он также сообщил, что на это в том числе приходится направлять средства из областного бюджета.