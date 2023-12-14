Москва, 14 декабря, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Несмотря на определённое повышение расходов на оборонку, на потребности в сфере безопасности, российские власти полностью выполняют свои обязательства перед гражданами. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Я с удовлетворением отмечаю, что правительству Российской Федерации удается [выполнять социальные обязательства] <…> Мы полностью выполняем все свои обязательства перед гражданами. Целиком», ― подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что всегда можно сказать, что этого недостаточно и хотелось бы большего, но то, что государство обещает публично, всё исполняется и будет исполнено.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября в ходе выступления на XX заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил Путин заявил, что расходы России на оборону и безопасность выросли в два раза. По его словам, они на сегодня составляют около 6% ВВП. Для сравнения: ранее этот показатель был на уровне около 3%.

Российский лидер при этом напомнил, что профицит бюджета составляет 660 млрд. Путин подчернил, что в России не променяли «масло на пушки», и все социальные обязательства выполняются.

В сентябре Путин потребовал просчитать федеральный бюджет так, чтобы он учитывал общегосударственные приоритеты и национальные интересы и в первую очередь гарантировал, что власти выполнят все социальные обязательства перед россиянами.

Согласно принятому 16 декабря депутатами Госдумы проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы, в бюджете предусмотрены необходимые средства ля выполнения социальных обязательств государства: увеличения пенсий, зарплат, детских пособий, одновременно создаются условия для развития страны.

В частности, документ предусматривает индексацию МРОТ в 2024 году на 18,5%. Он составит 19 242 рубля. Также расходы на социальную политику увеличат на 11%. Материнский капитал в 2024 году получат 1,3 млн семей. Помимо этого, с 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют на 4,5%.