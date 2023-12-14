Москва, 14 декабря, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Страны Запада «стреляют себе в ногу», когда ограничивают возможности РФ использовать доллары и евро, заявил президент России Владимир Путин 14 декабря, подводя итоги года.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Опять стреляют себе в ногу. Зачем они сокращают возможности доллара и евро как универсальных валют, как резервных мировых валют?» — отметил российский лидер.

Президент добавил, что Россия не отказывалась от доллара, но западные страны начали чинить российскому государству проблемы в расчётах в иностранной валюте. Так, в 2021 году при обслуживании российского экспорта на 87% использовалась валюта, а сейчас доля доллара и евро сократилась до 24%.

Кроме того, Путин отметил, что указ о регулировании валютной выручки сыграл свою роль. Чем больше Россия использует национальную валюту в расчётах, тем больше это повышает суверенитет и возможности российского государства, указал президент.

Говоря о курсе рубля, Путин пояснил, что курс плавающий и зависит от разных условий, в том числе от растущего спроса внутри страны.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия минимизировала торговлю в долларах и евро практически со всеми странами. Он отметил, что страна перешла на рубли и национальные валюты. Он сказал, что это общемировой тренд, и такой подход наблюдается не только в России. По словам вице-премьера, переход на национальные валюты и дедолларизация мировой экономики будут продолжаться.

При этом Путин отмечал, что распоряжающиеся мировыми валютами государства стоят во главе финансовой пирамиды, которая не соответствует интересам большей части человечества.