Каховка, Херсонская область, 14 декабря, 2023, 14:18 — ИА Регнум. В селе Чернянка Херсонской области в результате пожара после атаки беспилотника ВСУ погибли трое российских военнослужащих и двое пострадали. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

По предварительной информации, украинский беспилотник атаковал аграрный склад, в результате чего взрыв разрушил крышу здания и возник пожар. Внутри здания в этот момент находились военнослужащие, трое из которых скончались до приезда помощи. Двоих выживших доставили в специальный военный госпиталь.

Мирные жители в результате атаки не пострадали, добавил источник.

В этот же день три человека пострадали при атаке украинского дрона в Белгородской области. Сообщалось, что один человек поступил в больницу Белгорода с диагнозом «травматическая ампутация обеих конечностей ниже колена». Второго пострадавшего с многочисленными ушибами госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Третий пострадавший попал в Краснояружскую центральную районную больницу с ушибленной раной лба.

Как передавало ИА Регнум, в результате обстрелов боевиками ВСУ по Донецку в течение 13 декабря один мирный житель погиб, ещё семеро получили ранения.