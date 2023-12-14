Москва, 14 декабря, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Чувство долга помогает переживать стресс, заявил, отвечая на соответствующий вопрос, 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Нужно делать всё для достижения целей, не обращая внимания на «шелуху», добавил президент.

«Я без всякого пафоса могу сказать: я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное и делать всё для достижения поставленных целей», — сказал Владимир Путин.

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