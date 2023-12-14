Москва, 14 декабря, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России согласовало подготовленный Минфином проект распоряжения правительства о приравнивании алкогольного мороженого к другим видам спиртных напитков, сообщило «РИА Новости» 14 декабря, ссылаясь на письмо замглавы Минпромторга Виктора Евтухова депутату Госдумы Султану Хамзаеву.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«На оборот алкогольного мороженого будут распространяться обязательные требования, предусмотренные 171-ФЗ», — рассказал журналистам депутат.

Он уточнил, что это будет также касаться другой продукции, содержащей этиловый спирт крепостью более 0,5%, в том числе замороженных фруктовых, ягодных и овощных десертов, щербетов и смесей для их изготовления. Хамзаев подчеркнул, что подобные десерты необходимо продавать, строго соблюдая правила реализации алкоголя.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре с предложением запретить продажу алкогольного мороженного детям выступило министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. Чиновники отметили, что крепость таких десертов достигает показателей, как у пива и сидра.

Минфин также в ноябре предложил законодательно ограничить содержание спирта в замороженных десертах. В министерстве отметили, что крепость в них может достигать 7–10%, и предложили установить ограничение до 1,2%, как для кваса.