Москва, 14 декабря, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Многие лидеры европейских стран пытаются выглядеть как герои, но в действительности они похожи не на генерала Шарля де Голля, а на коллаборациониста маршала Петена, заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года» президент Владимир Путин.

Анри Филипп Петен

Он отметил, что многие из европейских деятелей внешне ведут себя как генерал де Голль — человек, который возглавил сопротивление нацистским оккупантам, с оружием в руках боролся за интересы Франции.

«А на практике ведут себя как маршал [Анри Филипп] Петен, который был на самом деле, хоть и был героем Первой мировой войны, но во Вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов. Вот ведут, все почти ведут себя так, кроме нескольких человек», — сказал Путин.

Он отметил, что есть в Европе буквально несколько деятелей, о которых нельзя этого сказать. Президент привёл в пример премьер-министра Словакии Роберта Фицо и главу венгерского правительства Виктора Орбана, подчеркнув, что это не пророссийские политики, а пронациональные, потому что они, в отличие от многих других, защищают интересы своих стран.

«Но таких нет больше, их просто нет. Я не знаю, с чем это связано… Связано с большой зависимостью от «старшего брата», — сказал Путин.

Петен в Первую мировую войну прославился в битве при Вердене, получил звание маршала Франции.

После нападения нацистской Германии на Францию стал премьер-министром, а после падения Франции возглавлял коллаборационистское правительство (режим Виши) до 1944 года. По окончании Второй мировой войны его осудили за военные преступления и госизмену.

Путин на «Итогах года» заявил, что ООН рискует превратиться в «говорильню», если не сохранить такие её действующие механизмы, как право вето. Он также отметил, что на Западе многие поддерживают Россию, в частности — в защите традиционных ценностей.