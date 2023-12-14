Москва, 14 декабря, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Федеральный бюджет на 2024 год уже сверстан, однако возможны дополнительные доходы. Об этом президент России Владимир Путин заявил 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Станислав Красильников/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Бюджет уже сверстан на следующий год, но, надеюсь, будут и дополнительные доходы», — сказал президент.

В этой связи глава государства отметил, что уточнит возможность получения Россией дополнительных средств.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря министр финансов России Антон Силуанов назвал финансовый план России на 2024-2024 годы «бюджетом победы». Глава Минфина отметил, что приоритетами бюджета на ближайшие три года стали обеспечение макроэкономической стабильности, контроль за инфляцией и расходами казны. Как уточнил министр, расходы на экономику составляют порядка 10-11% от всего объёма трат бюджета.

Закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы президент подписал 27 ноября. В 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29%. Документ также предусматривает индексацию МРОТ в 2024 году на 18,5% и увеличение расходов на социальную политику.