Москва, 14 декабря, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Аэропорт Краснодара может быть открыт для полётов, главным критерием для этого является безопасность пассажиров. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий — обеспечение безопасности пассажиров, абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов. Это касается и аэропорта Краснодара. Хотя [он]далеко от зоны боевых действий», — сказал он.

Президент уточнил, что Министерству обороны дано поручение постоянно анализировать ситуации и в конечном итоге принять решение о возможности открытия воздушных гаваней на юге России.

«Если они сейчас к этому подходят, они мне доложат, и тогда будем действовать», — добавил он, отметив, что необходимо ещё раз рассмотреть этот вопрос и всё проанализировать

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря в пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали, что аэропорту Краснодара 15 декабря состоится тестовый рейс. После этого может быть принято решение по возможности открытия воздушной гавани.

Аэропорт закрыли после начала спецоперации в феврале 2022 года для гражданских самолётов по соображениям безопасности. Всё это время авиасообщение осуществлялось из аэропорта Сочи. Всего на фоне СВО на юге России закрыли 11 воздушных гаваней.