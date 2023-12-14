Москва, 14 декабря, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Ситуация с получением бойцами частных военных компаний статуса ветеранов боевых действий — это пробел, допущенный Министерством обороны, проблема в том, что сейчас ЧВК законом не предусмотрены, заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

РИА Новости

«Проблема есть. И я думаю, что это пробелы, которые не должны были быть допущены Министерством обороны», — отметил Владимир Путин.

Главная проблема состоит в том, что участники боевых действий из состава ЧВК в зоне СВО не заключали контракты с государством, пояснил президент.

«С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний. К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными. И это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно восстановить просто даже списочный личный состав этих военных компаний, военных подразделений», — сказал президент.

Участники специальной военной операции, состоящие в ЧВК, должны иметь все права наравне с военнослужащими ВС РФ, сказал президент. Если это необходимо, должны быть внесены изменения в законы, подчеркнул Владимир Путин.

Президент рассказал, что среди его знакомых есть люди, которые служили в ЧВК, и некоторые из них погибли во время сражений.

В России нет частных военных компаний, потому что нет законов по этому поводу, отмечал президент в октябре 2023 года. Несколько тысяч бывших бойцов ЧВК уже подписали контракты с Минобороны, заявил глава государства. Сейчас нет единого мнения, нужны ли России частные военные компании, добавил он.