Москва, 14 декабря, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не стал исключать расширения программы переселения жителей севера. Об этом глава государства заявил во время прямой линии 14 декабря.

Алексей Резниченко/ТАСС

Президенту предложили при осуществлении программы сосредоточиться в первую очередь на инвалидах и на пенсионерах.

«Действительно, люди, которые всю жизнь прожили и проработали на северах, в какой-то период хотят перебраться в регионы с более мягким климатом. Во-первых, программу будем продолжать. Во-вторых, что касается расходов, надеюсь, будут и дополнительные доходы в бюджет. Что касается переселения внутри региона — да, это вполне возможно, переговорим», — ответил Путин.

Суть программы переселения заключается в право на жилищные субсидии граждан, прибывших на Крайний Север и приравненные к нему местности не позднее 1 января 1992 года, имеющих не менее 15 лет рабочего стажа в указанных регионах и не имеющих в то же время жилья для постоянного проживания на территории страны. Размер субсидий для таких граждан определяется исходя из состава их семей, нормативов общих размеров жилплощади и норматива стоимости одного квадратного метра жилья по России, а также их рабочего стажа.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября Путин поручил утвердить график расселения ветхого жилья на Дальнем Востоке, в частности, дорожные карты по переселению его жителей, до 1 июля 2024 года. Правительству поручили разработать графики совместно с органами исполнительной власти Приморского края и компанией «Фонд развития территорий», утвердить их и обеспечить выполнение. Речь идёт о переселении граждан из аварийного жилья во Владивостоке, Хабаровске, Находке и Уссурийске.