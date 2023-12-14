Москва, 14 декабря, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Открытие станции «Академическая» Троицкой линии Московского метрополитена улучшит транспортное обслуживание четырех районов столицы с общим населением свыше 360 тыс. человек. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ на станции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Станция «Академическая» на Троицкой линии метро очень важная. С ее пуском улучшится транспортная доступность четырех районов Москвы с общей численностью 360 тысяч человек», — заявил градоначальник. «На Калужско-Рижское направление здесь будет пересадка, и одноименная станция разгрузится процентов на 20», — пояснил Сергей Собянин, отметив, что всего в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек, в том числе свыше 850 тысяч — в пешей доступности от будущих станций.

Мэр добавил, что станции на новой линии метро планируется запустить единым комплексом.

«Станция по сравнению с другим большинством станций этой линии находится в сложном состоянии. Поэтому прикладывайте все усилия, чтобы догонять другие ветки метро, другие станции этой линии так, чтобы у нас был единый пусковой комплекс», — поручил подрядчику градоначальник.

Генеральный директор компании-подрядчика АО «Трансинжстрой» Алексей Машин доложил мэру, что планируемый срок завершения строительства станции — декабрь 2024 года.

С открытием новой станции «Академическая» нагрузка на одноименную станцию Калужско-Рижской линии снизится до 20%. Прогнозируемый пассажиропоток новой станции составит 11,6 тыс. пассажиров в рабочий день. Ожидается, что с полным запуском Троицкой линии метро этот показатель вырастет до 12,8 тыс. пассажиров в день, а к 2030 году транспортным хабом «Академическая» с двумя станциями и наземным городским транспортом будут пользоваться более 60 тыс. пассажиров в сутки.

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) «ЗИЛ» до Троицка. Ветка длиной 43 км с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД. Прогнозируемый пассажиропоток линии на вход составит более 300 тыс. пассажиров в день, а на пересадку с МЦК и других линий метро — почти 230 тыс. пассажиров в день.