Москва, 14 декабря, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прикладывает значительные усилия для урегулирования кризиса в секторе Газа. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Российский лидер подчеркнул, что Эрдоган один из тех лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают всё для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону.

«Хочу отметить всё-таки значительную, лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе», ― сказал Путин.

События в секторе Газа глава государства назвал настоящей катастрофой. Он призвал к оказанию массированной гуманитарной поддержки мирному населению региона. Путин отметил, что необходимо сохранить людей и предпринимать для этого соответствующие усилия.

«Россия хотела открыть госпиталь в Газе для помощи пострадавшим, но пока это небезопасно», ― добавил президент.

Также он добавил, что Россия по просьбе Израиля увеличит поставки медикаментов и медицинского оборудования в палестинский анклав. Путин заявил, что по вопросам событий в секторе Газа Россия находится в контакте не только с Израилем, но и с Турцией, и с Египтом. Обе страны играют важную роль в решении вопросов гуманитарного характера, указал российский лидер.

«Важно сохранить действующие механизмы ООН, иначе это превратится в говорильню», ― подчеркнул президент.

Как сообщадо ИА Регнум, Эрдоган заявил, что премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяхуследует судить в Международном уголовном суде как военного преступника за действия израильской армии в секторе Газа. Кроме того, турецкий лидер обвинил западные страны в оказании Израилю «безоговорочной поддержки в убийстве детей» в секторе Газа.

10 декабря Турция представила план из 11 пунктов по урегулированию конфликту в секторе Газа. Его разработали министры иностранных дел семи стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), а именно — Турции, Саудовской Аравии, Катара, Нигерии, Египта и Индонезии, которые создали для этого контактную группу по итогам саммита в Эр-Рияде.

В турецком плане присутствуют такие пункты, как незамедлительное прекращение огня, введение временной гуманитарной паузы для доставки гумпомощи, прекращение выселения палестинцев из своих жилищ, а также поддержание работы больниц в анклаве.

15 ноября Эрдоган назвал Израиль террористическим государством из-за действий Тель-Авива на территории сектора Газа. При этом он напомнил, что палестинское движение ХАМАС, которое Тель-Авив называет террористической организацией, является политической партией, победившей по итогам выборов в Газе.