Москва, 14 декабря, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что фонд поддержки участников специальной военной операции работает хорошо. Во время прямой линии 14 декабря глава государства также предложил расширить контроль фонда за выделяемыми средствами.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Фонд работает хорошо, там люди очень хорошие подобрались. Шикарные, просто шикарные, заряженные на очень позитивную работу», — заявил президент.

При этом Путин предложил расширить контроль фонда «Защитники Отечества» за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию бойцов. Вместе с тем он поблагодарил россиян, добровольно помогающих военным на фронте, направляя им пожертвования. По словам Путина, их сумма составила уже выше 10 млрд рублей.

О создании специального фонда поддержки бойцов СВО стало известно в апреле 2023 года. О том, что он нужен, Путин заявлял ещё в феврале в ходе Послания Федеральному собранию. Главная его задачей российский лидер назвал обеспечение достойной жизнедеятельности участников СВО и членов их семей. Путин подчеркнул, что фонд займётся координацией предоставления социальной, медицинской и психологической поддержек, вопросами реабилитации, образования и трудоустройства и другими моментами. На помощь фонда также могут претендовать лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР и республиканских формирований, начиная с 11 мая 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, перед этим, 23 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что по всей России уже в ближайшее время заработает специальный государственный фонд поддержки ветеранов спецоперации и семей погибших участников СВО.

В декабре Госдума приняла закон о праве семей бывших сотрудников органов внутренних дел и прокуроров, погибших в зоне СВО, воспользоваться положенной им единовременной социальной выплатой на приобретение или строительство жилья. Согласно документу, на всех ветеранов боевых действий из числа бывших сотрудников ОВД (а не только на участников войны в Афганистане) распространилось преимущественное право на получение жилищных выплат.