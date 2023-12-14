Калуга, 14 декабря, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Городская дума Калуги 13 декабря приняла бюджет на 2024 год во втором и окончательном чтении. Как сообщили в пресс-службе Городской думы, на финансирование социально-культурной сферы выделяется 10 747 млн рублей. 357,8 млн рублей выделяется на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами». 33,7 млн рублей будет направлено на обеспечение жильем молодых семей. На совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории Калуги выделяется 1332,4 млн рублей. На совершенствование организации транспортного обслуживания населения — 690 млн рублей. На реализацию программы «Городская среда» выделяется 606 миллионов рублей.

Пресс-служба Городской думы Калуги На заседании Городской думы Калуги

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и городской голова Дмитрий Денисов вручили награду участнику специальной военной операции. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии младший сержант санитарной службы штурмовой группы 51-го гвардейского парашютно-десантного полка Артур Титов был награждён орденом Мужества.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и городской голова Дмитрий Денисов вручили награду участнику специальной военной операции

«Окончательно утверждён бюджет Калуги на 2024 год, — заявил Юрий Моисеев. — Он традиционно для нашего города сохраняет социальную направленность — почти 68% средств будет использовано для финансирования системы образования, оказания социальной поддержки, развития культуры и спорта. Бюджет сбалансирован, дефицит отсутствует, это позволяет быть уверенными в том, что все социальные обязательства муниципалитета будут выполнены».