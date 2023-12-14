Варшава, 14 декабря, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Польский правый активист, бывший кандидат в сенаторы Яцек Чвенька пригрозил взрывом в сейме Польши, если там ещё раз зажгут свечи в ханукальной меноре. Об этом он заявил в соцсети X (бывш. Twitter).

Кадр из видео

Активист прокомментировал новость о том, что затушенные свечи зажгут в 16:00 (18:00 мск) 14 декабря.

«В 16:01 в канцелярии сейма взорвется бомба. Ханукальная менора взлетит в воздух вместе с теми, кто ее зажигают», — написал Чвенька.

Как сообщало ИА Регнум, менору в польском сейме по случаю иудейского праздника Ханука установили напротив рождественской елки. 12 декабря Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация свободы и независимости» Гжегож Браун взял огнетушитель и погасил свечи.

Спикер сейма Шимон Холовня 13 декабря заявил, что из-за поступка Брауна может лишиться поста вице-спикер парламента от «Конфедерация» Кшиштоф Босак. Холовня также потребовал от коалиции исключить потушившего свечи депутата.

Как стало известно 14 декабря, Брауна отстранили от работы в сейме и выписали крупный штраф. Кроме того, депутата лишили пособия на шесть месяцев. При этом в Польше объявили сбор денег для него.