Москва, 14 декабря, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Военные конфликты на Ближнем Востоке и на Украине абсолютно разные. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что происходящее в сектора Газа ― это катастрофа.

«Вернёмся к ситуации, связанной с украинским кризисом. Все видят, посмотрите на СВО и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет», — заявил российский лидер.

Путин напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерриш назвал сектор Газа на сегодняшний день самым большим кладбищем детей в мире.

«Такая оценка о многом говорит», — подчеркнул президент.