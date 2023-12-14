Киев, 14 декабря, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в качестве обоснования права Киева на вступление в Европейский союз привёл фразу основателя Организации Украинских Националистов (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры, сотрудничавшего с немецкими фашистами во времена Великой Отечественной войны.

IMAGO/Photo News/ТАСС Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук

В социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещена на территории РФ) он написал, что «никто не имеет права остановить идею, время которой пришло».

Спикер украинского парламента сообщил, что Киев якобы уже выполнил все предписанные Брюсселем условия для начала переговоров о членстве в ЕС: принял все необходимые законы и провёл реформы.

Как сообщало 14 декабря ИА Регнум, среди членов ЕС ведётся дискуссия о необходимости вернуться к обсуждению вопроса об украинском членстве не ранее марта 2024 года. В решении этого вопроса некоторые европейские лидеры готовы уступить позиции Венгрии, которая считает, что обсуждать этот вопрос следует не ранее июня следующего года.

Украина не первый год проводит переговоры о вступлении в ЕС. 28 февраля 2022 года киевские власти направили официальную заявку на вхождение в европейский блок. Через два дня, 1 марта, Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус страны — кандидата на вступление в ЕС.