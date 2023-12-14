Москва, 14 декабря, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин собирается провести встречу со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале 2024 года. Глава государства рассказал об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции.

President Of Russia/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Путин заявил, что ожидает много новых интересных проектов с Турцией, включая в сфере торговли и в сфере высоких технологий. По словам главы государства, взаимодействие двух стран в энергетической сфере носит подлинно стратегический характер. Президент также высоко оценил партнёрство России и Турции.

Глава государства 4 сентяря по итогам переговоров с Эрдогонам рассказал о проявлении тенденции к расчётам в национальных валютах с Турцией. Он также указал на снижение доли расчётов между двумя странами в евро и долларах.

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