Москва, 14 декабря, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Слова Отто фон Бисмарка о том, что войны выигрывают школьные учителя и священники, правильные, заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года» президент Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Владимир Путин

«Он как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. И это правильно. И это точно абсолютно», — сказал Путин.

Это высказывание глава государства напомнил в контексте патриотического воспитания. Он отметил, что Бисмарк когда-то служил в России.

Президент подчеркнул, что чрезвычайно важно воспитание молодых людей в духе патриотизма. В России идёт работа в школах, а также с детскими и подростковыми коллективами.

Он высказал мнение о том, что одно дело — посмотреть фильм патриотического содержания или прочитать книгу, и совсем другое — в передать что-то на личном примере. Он назвал личный пример самым лучшим воспитанием.

Президент в ходе «Итогов года» заявил, что считает необходимым участие бойцов СВО в патриотическом воспитании молодёжи. Он отметил, что более тысячи отслуживших и вернувшихся военных ведут с молодёжью работу по патриотическому воспитанию. И она будет расширяться.