Москва, 14 декабря, 2023, 13:03 — ИА Регнум. В новых регионах ещё многое нужно будет сделать, но Россия это сделает, в федеральном бюджете предусмотрено более 1 трлн рублей на эти цели. Об этом 14 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Теперь по поводу будущего регионов. Много вопросов среди поступивших именно об этом. Причём и из новых регионов, и из других частей Российской Федерации. Что будет? Как они будут развиваться? Ежегодно в бюджете федеральном предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России», — сказал Путин.

Он добавил, что киевские власти не уделяли внимание развитию регионов, которые теперь стали российскими.

Глава государства подчеркнул, что новые территории заплатили в бюджет страны 170 млрд рублей. Это говорит о том, что экономика там восстанавливается.

новость дополняется