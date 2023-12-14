Москва, 14 декабря, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Украина теряется в Крынках на левом берегу Днепра элитные формирования и штурмовые отряды, а их присутствие там скоро закончится. Об этом заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года» президент России Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам президента, он поручил начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову не спешить выдавливать из Крынок украинских военных. Президент отметил, что Украина, «пихает людей на истребление» на плацдарм в Крынках, тем самым теряя там не просто военнослужащих, а элиту и штурмовые отряды, что «глупо и безответственно».

Путин также отметил, что в Крынках ранее находилось около 80 военных ВСУ, а сейчас меньше.

Российский лидер уверил, что присутствие ВСУ на левом берегу Днепра скоро закончится.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал чудовищными потери ВСУ на левом берегу Днепра, отметив, что отправка киевским режимом своих бойцов на левый берег в район Крынок станет для них «билетом в один конец». При этом Сальдо назвал чудовищными потери ВСУ на левом берегу Днепра.