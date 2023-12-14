Москва, 14 декабря, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В России в 2023 году поставили рекорд (с 2010 года) по производству красной икры, сообщили 14 декабря в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«За десять месяцев 2023 года в России произведено 22 288,09 т икры лососевых рыб — наивысший показатель с 2010 года (самые ранние общедоступные данные Росстата)», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на новый обзор аналитической группы ВАРПЭ.

Прошлый рекордный показатель ассоциация фиксировала в 2021 году. Тогда в январе–октябре в стране произвели 21 568,76 т красной икры. Этот показатель на три процента ниже, чем в этом году.

Если брать для сравнения первые десять месяцев прошлого и этого года, производство икры в 2023 году выросло почти в 2,6 раза. Прошлогодний показатель при этом был наименьшим с 2010 года.

Объём икры в этом году на десять процентов превысил показатель рекордного 2018 года. Тогда объём добычи тихоокеанских лососей был наибольшим за всю историю.

Комментируя полученные данные, президент ВАРПЭ Герман Зверев назвал динамику хорошей и объяснил, что большой объём икры связан с успешной лососевой путиной на Дальнем Востоке. Российские рыбаки, по его данным, добыли примерно 609 тысяч тонн тихоокеанских лососей.

«По итогам года объём производства икры может превысить 25 тысяч тонн при ежегодном объёме её потребления от 15 тысяч до 20 тысяч тонн в последние пять лет», — сказал Зверев.

Как передавало ИА Регнум, ВАРПЭ в середине ноября сообщила, что в стране оптовые цены на красную икру снижаются. Так, в ноябре на Дальнем Востоке икра горбуши в среднем стоила три с половиной тысячи рублей за килограмм оптом, что на 25% ниже в сравнении с ноябрём прошлого года. При этом икра кеты не подешевела — стоит около четырёх тысяч рублей за килограмм.

Зверев пояснил, что причина — в успешной лососевой путине в этом году. За три квартала 2023 года произвели 21,147 тыс. т красной икры, что почти втрое больше, чем за такой же период прошлого года.