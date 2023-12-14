Севастополь, 14 декабря, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Посылка с двумя гранатами РГД-5 пришла 42-летнему бывшему офицеру армии Украины, который после 2014 года вступил в ряды Вооружённых сил России. Неизвестные положили в шредер для бумаги ручные гранаты и отправили их 42-летнему жителю Севастополя, против которого на Украине возбудили уголовное дело по статье «Дезертирство». Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Russian FSB press service/Global Look Press

«13 декабря один из сотрудников СДЭК вызвал полицию в пункт выдачи посылок. В коробке с уничтожителем бумаги (шредер) были найдены два предмета, похожие на ручные гранаты РГД-5. Посылка предназначалась Сергею П. и отправлена была из Московской области», — сообщил собеседник агентства.

Сотрудникам полиции пришлось эвакуировать офис службы доставки, а также и жителей дома, где он располагался. После проверки посылки с кинологами было установлено, что данные боевые припасы не содержат взрывных веществ. На данный момент МВД устанавливает отправителей посылки.

Сергей П. родился на Украине, служил в комендатуре Севастополя, а в 2014 году после референдума, на котором он голосовал за воссоединение Крыма с Россией, перешёл на службу в Вооружённые силы России. На Украине против него возбудили уголовное дело по статье «Дезертирство». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Также офицера внесли в базу «Миротворец», прописав на сайте все личные данные. Адрес, телефоны, социальные сети, в которых Сергей выкладывает успехи своей дочери в танцах, — всё стало публичным для желающих «наказать» бывшего офицера Украины.

Ранее ИА Регнум сообщал, что обвиняемого в слежке за военкором Александром Коцем отправили под домашний арест на два месяца. Мужчина пытался оказать психическое воздействие на супругу Александра, чтобы таким образом воспрепятствовать профессиональной деятельности её мужа.