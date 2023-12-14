Брюссель, 14 декабря, 2023, 13:43 — ИА Регнум. В Европейском союзе готовы вернуться к обсуждению вопроса о членстве Украины не ранее марта следующего года. В этом вопросе некоторые европейские лидеры готовы уступить позиции Венгрии, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников и дипломатов, некоторых лидеров ЕС.

ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

«Похоже, что они готовы пойти на частичные уступки перед «красными линиями» Орбана и отложить начало переговоров о вступлении Украины. Два источника сообщили, что лидеры могут пообещать начать переговоры в марте, но Орбан настаивает на более длительном переносе», — процитировала газета некоторых из них.

Как сообщало 12 декабря ИА Регнум, министр по делам ЕС страны Янош Бок заявил, что Венгрия придерживается позиции, что дискуссию относительно членства Украины в Евросоюзе можно отложить до июня 2024 года. В то же время Будапешт настаивал, что любая помощь Киеву не может выделяться из совместного европейского бюджета.

Венгрия блокирует пакеты военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Также эта страна наложила вето на военную помощь со стороны ЕС на 2024–2027 годы на сумму €20 млрд и макрофинансовую помощь в размере €50 млрд.

Разговоры о членстве Украины в ЕС ведутся уже не первый год. Вскоре после начала специальной военной операции — 28 февраля 2022 года — Киев направил официальную заявку на вхождение в европейский блок. 1 марта того же года Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус страны — кандидата на вступление в ЕС.