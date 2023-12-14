Москва, 14 декабря, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В зоне спецоперации находятся 244 тысячи мобилизованных. Об этом 14 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

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«Сейчас 244 тыс. мобилизованных находятся в зоне специальной военной операции, 41 тыс. человек уволены по здоровью или по достижении предельного возраста», — сказал Путин.

Он отметил, что в начале мобилизации было много иронии по поводу такого призыва, но мобилизованные отлично воюют, среди них уже 14 Героев России.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что сейчас в России отсутствует необходимость в проведении новой волны мобилизации в ряды Вооружённых сил. Он напомнил, что к концу текущего года в рамках начатой широкой кампании по привлечению граждан в ряды российской армии по контракту планировали набрать 400 с небольшим тысяч человек. Сейчас набрано 486 тысяч, на службу приходят 1,5 тыс. человек по всей стране ежедневно.