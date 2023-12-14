Москва, 14 декабря, 2023, 12:33 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Росси отсутствует необходимость в проведении новой волны мобилизации в ряды Вооружённых сил России. Об этом 14 декабря в ходе прямой линии заявил президент страны Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», ― подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что к концу текущего года в рамках начатой широкой кампании по привлечению добровольцев в ряды российской армии по контракту планировали набрать 400 с небольшим тысяч человек. При этом в рамках частичной мобилизации в прошлом году в ряды Вооружённых сил России принято 300 тысяч человек, из них 244 тысячи находятся в зоне специальной военной операции.

«На вчерашний вечер мне доложили, что набрано 486 тысяч и поток наших мужчин, которые готовы зачищать интересы Родины с оружием в руках не сокращается. 1,5 тыс. человек по всей стране ежедневно», ― уточнил Путин.

С учётом того, что к концу года эта численность составит около полумиллиона человек, необходимости в дополнительной мобилизации нет, подчеркнул он.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 26 сентября сообщил, что с начала 2023 года в ряды российской армии на службу по контракту приняли более 325 тыс. человек. Он добавил, что доукомплектовка вооружённых сил продолжается.

13 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план по частичной мобилизации в Чечне выполнили на 1500%.