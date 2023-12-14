Москва, 14 декабря, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря заявил, что с момента начала так называемого контрнаступления украинских войск в зоне специальной военной операции российские военные уничтожили 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава государства отметил, что западные партнёры дали Киеву всё, что обещали и могли и даже больше, но это не стало проблемой для российских Вооружённых сил.

«Мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. Почти что 2300 бронемашин различного класса. Не хотят договариваться, мы вынуждены принимать военные меры. Думаю, будут ещё давать, но уничтожение происходит. Это и есть демилитаризация», — заявил президент.

Вместе с тем Путин отметил, что на российско-украинских переговорах в Стамбуле вопросы демилитаризации также обсуждались. В настоящий момент, как подчеркнул российский лидер, тоже можно договориться дипломатически, либо решить все вопросы силовым путём.

Как сообщало ИА Регнум 1 декабря, по словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, за полгода «контрнаступления» ВСУ потеряли свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения. Министр обороны заявил, что ВС России расширили зоны контроля на всех направлениях проведения специальной военной операции и продолжат вести активную оборону, наращивая боевой потенциал с учётом опыта военных действий.