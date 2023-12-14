Москва, 14 декабря, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Вылеты украинских F-16 с аэродромов восточноевропейских стран создадут большую угрозу для этих государств. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 декабря заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов.

U. S. Air Force/Global Look Press

Ранее вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО приведут к открытому столкновению с Россией. В свою очередь, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине.

«Прежде всего необходимо подчеркнуть, что это действительно серьёзная угроза для этих стран, поскольку по сути речь идёт о нанесении ударов по России с их территории. И Россия ответит адекватно в соответствии с международной практикой, существующей в настоящее время», — отметил Шаповалов.

Что касается тех стран, которые могут предоставить свои аэродромы в распоряжение украинских ВВС, то, как заметил Шаповалов, все государства НАТО являются сателлитами США. Они имеют ограниченный суверенитет. На территории большинства из них есть американские базы. Поэтому сложно предполагать, что те или иные члены Североатлантического альянса откажут Вашингтону.

«В то же время мы видим, что западная коалиция находится в состоянии кризиса. Признаками такого кризиса оказываются позиции Турции, Венгрии и Словакии. С другой стороны, есть страны, которые выполнят любое пожелание Вашингтона и, может быть, даже, как говорится, побегут впереди паровоза, предугадывая американские желания», — уточнил политолог.

Прежде всего речь идёт о Польше. По словам Шаповалова, несмотря на то, что там теперь новый премьер-министр, проамериканская политика Варшавы и её антироссийский вектор не поменялись. А значит, Польша продолжит активно поддерживать любые инициативы Вашингтона. То же самое можно сказать и о Румынии, пусть и в меньшей степени. Ещё можно вспомнить Чехию, которая заняла антироссийскую позицию, предав забвению историческое прошлое. Власти Болгарии тоже забыли уроки прошлого и занимаются откровенно антироссийской деятельностью, добавил эксперт.

«И если поступит приказ из Вашингтона предоставить аэродромы для украинских F-16, то София, скорее всего, тоже будет готова его выполнить», — предположил политолог.

Что касается Венгрии и Словакии, то, по его словам, у их властей есть желание и политическая воля максимально дистанцироваться от конфликта, но они испытывают нехватку ресурсов, а значит, им сложно сопротивляться давлению США.

«Скорее всего, F-16, размещённые на польских, румынских и прочих аэродромах, не будут использоваться для нападения на Россию. Москва вполне серьёзно предупредила о последствиях. Но, если безрассудные западные стратеги пойдут на этот шаг, то это не будет casus belli (поводом для начала войны — прим. ИА Регнум). Например, Израиль и США регулярно бомбят чужие территории, заявляя, что это ответные шаги на действия тех или иных вооружённых формирований», — объяснил Шаповалов.

По его словам, всё зависит от силы и воли России и от готовности отстаивать свои интересы. Запад уже убедился, что Россия не просто не повержена. Она успешно перестроила экономику на военный лад и разбила все попытки украинского контрнаступления.

«И эффективность действий России в противостоянии Западу является естественной преградой для прямого и открытого военного конфликта со стороны НАТО», — подытожил Шаповалов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Блага призвал Словакию не ввязываться в украинский конфликт, тем более что в Москва, по его мнению, уже считает, что ряд западных стран стремятся вмешаться в этот кризис, предоставив свои аэродромы для украинских боевых самолётов. А открытое противостояние России и НАТО, как заметил Блага, может привести к третьей мировой войне.

В свою очередь, Гаврилов предупредил, что Россия будет вынуждена применить ответные меры, если с аэродромов в Польше, Румынии или Словакии будут взлетать истребители F-16, переданные киевскому режиму.

Кроме того, есть прогноз, что как минимум половиной истребителей F-16, отправленных на Украину, будут управлять военные из стран НАТО.