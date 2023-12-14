Москва, 14 декабря, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Средняя продолжительность жизни в 2023 году ожидается на уровне 74 лет. Об этом 14 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава государства отметил, что в 2021 году продолжительность жизни составила 70,06 года, в 2022 году — 72,73 года, в 2023 ожидается на уровне 74 лет.

По словам президента, этот показатель неизменно растёт, и это говорит о том, как на этом примере отражаются усилия государства в целом.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение» заявил, что продолжительность жизни в России по итогам 2023 года ожидается на уровне 74 лет. По словам главы государства, работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей и каждого медицинского работника позволила достичь таких результатов.

Президент поблагодарил всех медиков за самоотверженный труд, верность призванию и благородной, нужной людям профессии.