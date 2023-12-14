Москва, 14 декабря, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Компания «Объединённые пивоварни» приобрела у предприятия по производству алкоголя «Татспиртпром» пивоваренный завод «Белый кремль», объявила 14 декабря пресс-служба предприятия.

Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

«Руководством группы компаний «Татспиртпром» принято решение сфокусироваться на развитии своего основного направления бизнеса», — объяснили в пресс-службе решение продать актив.

Завод находится на территории индустриального парка «Чистополь» в Татарстане. Его построили в 2018 году, мощность предприятия составляет 1,5 млн гектолитров в год. Завод выпускает продукцию под собственными торговыми марками, а также сотрудничает с другими производителями.

Как сообщало ИА Регнум, компанию «Объединённые пивоварни» основал в России нидерландский пивоваренный концерн Heineken, который решил уйти с российского рынка в первой половине 2023 года. В феврале в компании сообщили, что столкнулись с трудностями при продаже активов, оценив убыток от ухода в €300 млн.

В августе Heineken продал 100% акций компании группе «Арнест» всего за €1. Сделка касалась всех российских активов компании, в том числе семи пивзаводов. Новый владелец при этом обязался трудоустроить всех 1800 сотрудников нидерландского концерна в России.