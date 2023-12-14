Москва, 14 декабря, 2023, 12:16 — ИА Регнум. У российской экономики есть достаточный запас прочности, чтобы идти вперёд, а не просто «хорошо себя чувствовать», заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе

«Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперёд», — сказал президент, отвечая на вопрос о запасе прочности экономики страны.

Путин отметил, что особую роль в этом сыграла консолидация общества. Устойчивость финансово-экономической сферы России стала сюрпризом для многих партнёров страны, подчеркнул президент.

Глава государства также обратил особое внимание на возрастание возможностей силовой составляющей страны — армии.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 8 декабря в ходе общения с российскими военнослужащими после церемонии вручения наград «Золотая Звезда» Владимир Путин отметил, что у Украины, которая ничего не производит, нет ни базы, ни идеологии, ни промышленности, а потому нет и будущего. «А у нас есть», — добавил президент.

Россия в последние годы показала способность отвечать на сложнейшие вызовы, а экономика страны продемонстрировала фундаментальный запас прочности, сказал глава государства в декабре 2023 года на форуме «Россия зовёт!». Экономика успешно справилась с попытками сдержать развитие страны извне, добавил президент.