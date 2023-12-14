Хельсинки, 14 декабря, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Финская железнодорожная компания VR выкупила поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки и принадлежавшие совместному предприятию VR с РЖД (Российские железные дороги). На официальном сайте компании сообщается, что поезда перенаправят на внутренние линии из-за возросшего спроса.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Сегодня, 14 декабря, VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога. Во внутреннем междугороднем сообщении поезда войдут в эксплуатацию в 2025 году», — объявила пресс-служба компании.

Финская компания добавила, что РЖД якобы не выполнила финансовые обязательства по кредитам и налогам совместного предприятия Oy Karelian Trains Ltd. Продлившиеся переговоры продлились в течение полутора лет не принесли результатов, а совместное предприятие не смогло выплачивать кредиты. Отмечается, что фирме грозило банкротство.

«Чтобы избежать банкротства совместного предприятия, VR выкупила кредиты «Карельских поездов» и получила право залога на поезда под предоставленные кредиты в Финляндии, которые финансировали поезда», — добавили в VR.

В августе 2022 года государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group решила списать все имеющиеся у нее поезда Allegro. Под списание попало всё имеющееся оборудование и запасные части, связанные с движением Allegro на российском направлении, на общую сумму €45,4 млн.

Как сообщало 21 октября ИА Регнум, РЖД подало иск к финскому владельцу поездов Allegro. Московский Арбитражный суд планировал начать рассмотрение иска ОАО «Российские железные дороги» к финским компаниям Oy Karelian Trains и VR Group Plc.

Сообщалось, что истец требует запретить ответчикам инициировать в иностранных арбитражах судебные дела по спорам, связанным с общими договорами. Третьим соответчиком в споре обозначался OP Corporate Bank plc, которому РЖД просит запретить инициировать судебные разбирательства «по всем спорам, вытекающим из соглашения о поручительстве от 2007 года в отношении кредитного договора на €131 млн для ответчика Oy Karelian Trains Ltd».