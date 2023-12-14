Москва, 14 декабря, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Госдума приняла 14 декабря закон о праве семей бывших сотрудников органов внутренних дел и прокуроров, погибших в зоне СВО, воспользоваться положенной им единовременной социальной выплатой на приобретение или строительство жилья.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Закон депутаты приняли во II и III чтениях на пленарном заседании. Согласно нововведению, теперь на всех ветеранов боевых действий из числа бывших сотрудников ОВД (а не только на участников войны в Афганистане) распространяется преимущественное право на получение жилищной выплаты.

Единовременную соцвыплату будут предоставлять в течение одного года со дня гибели бывшего сотрудника ОВД.

Её предоставят членам семьи и родителям сотрудника ОВД, погибшего в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании. Это касается сотрудников, принятых на учёт в качестве имеющих право на получение жилищной выплаты.

Право на аналогичные выплаты также получили члены семей и родители сотрудников ФСИН, Федеральной службы судебных приставов, ФТС и МЧС. До принятия этого закона случаи гибели в зоне СВО таких сотрудников не являлись основаниям, по которым их близкие могли получить право на жилищную выплату.

Также право на выплату распространяется теперь на членов семьи, проживавших совместно с прокурором, который вышел на пенсию или приостановил свою службу из-за призыва по мобилизации, а также заключения контракта о военной службе или добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС России. К этой категории относятся прокуроры, обладавшие правом на получение такой выплаты и погибших в ходе СВО.

Законопроект о праве на соцвыплату для приобретения или строительства жилья для семей бывших сотрудников органов внутренних дел, которые погибли в ходе спецоперации, Госдума в I чтении приняла в июле этого года.

До сих пор право на получение этой единовременной выплаты имели семьи сотрудников органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Речь идёт о сотрудниках со стажем работы в структуре не менее десяти лет. Выплату предоставляют членам его семьи не позднее года со дня гибели бывшего сотрудника, если он погиб от увечья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей.

При этом члены семьи гражданина, уволенного со службы и сохранившему право на получение выплаты, поступившему на военную службу (например, при заключении контракта с Минобороны), в случае его гибели в зоне СВО, по действующему закону, лишаются права на получение жилищной выплаты. Это же касается сотрудников МВД, УФСИН, ФССП, ФТС и ГПС, служивших в добровольческих формированиях, содействующих в решении возложенных на ВС России задач.