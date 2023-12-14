Минск, 14 декабря, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Несмотря на ощутимые провалы на постсоветском пространстве, Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на встрече с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ в Минске.

Зафар Халилов/Sputnik/РИА Новости

«Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их», — сказал Нарышкин на совещании, в котором принимал участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава СВР отметил, что Запад стремится лишить страны СНГ политической воли, экономического потенциала. Западные государства также пытаются не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы.

Нарышкин отметил, что рост попыток западных стран подорвать действующие системы власти стран СНГ путём разжигания ксенофобских настроений вызывает обеспокоенность.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что действия некоторых стран напрямую направлены на расшатывание власти в государствах на постсоветском пространстве. Глава государства отметил, что для членов СНГ сохраняются риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что США являются главным актором, который ставит своей целью дестабилизировать ситуацию в любом регионе мира.