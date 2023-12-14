Вашингтон, 14 декабря, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Штат консульского отдела посольства России в Вашингтоне в ближайшее время значительно сократят ― почти наполовину. Об этом 14 декабря сообщила заведующая консульским отделом Надежда Шумова.

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«В 2024 году условия консульской работы в Соединённых Штатах Америки ещё сильнее ухудшатся. Через десять дней консульский отдел потеряет 40% своего состава», ― уточнила она в беседе с ТАСС.

Дипломат пояснила, что сокращение состава отдела произойдёт из-за американских ограничений по срокам пребывания в США российских дипломатов. По её словам, это приведёт к тому, что посольству будет всё сложнее обеспечивать как выезды, так и полноценную работу консульского отдела.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября Россия объявила дипломатов США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайнаперсонами нон грата. По данным российского МИД, они вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности РФ.

С 30 ноября прекратило работу генконсульство Германии в Калининграде, а 1 декабря стало известно о закрытии генерального консульства Германии в Новосибирске.

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что вызовы для работы дипломатов России в Германии являются беспрецедентными. Он пояснил, что положительные моменты в отношениях России и Германии непросто стереть из памяти людей, у России остаётся много друзей в ФРГ.