Москва, 14 декабря, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Прямой разговор глав муниципальных образований страны с руководством Минсельхоза состоялся в рамках федерального марафона «Муниципальный диалог». Дискуссия состоялась на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили на сайте Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Артем Геодакян/ТАСС Оксана Лут

В мероприятии приняли участие первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, замначальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, а также около 200 глав муниципальных образований со всей России. Еще 253 тыс. представителей муниципального сообщества приняли участие во встрече в онлайн формате.

В начале диалога к участникам обратился глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он заявил, что с 2020 года совместными усилиями федеральных, региональных и местных властей уже более 11 миллионов человек охвачены мероприятиями госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Он добавил, что в сельской местности и малых городах проживает 60 млн человек.

Старт «Муниципальному диалогу» в феврале 2023 года дал первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

В свою очередь Ирина Гусева отметила, что проблемы, поднятые муниципалами не просто, обсуждаются на уровне федеральных министерств, ведомств, но и приводят к реальным решениям. Так, 25 инициатив вошли в поручения президента Владимира Путина.

Кроме того, в адрес проектного офиса поступила 81 тыс. предложений от представителей органов местного самоуправления страны, из них 6 495 по направлению «Развитие сельских территорий».

При этомсопредседатель ВАРМСУ Андрей Шевченко отметил, что тема развития сельских территорий — широкая и многообразная. По его словам, закрыть все обозначенные главами муниципалитетов проблемы силами одного Минсельхоза невозможно, и в этой связи необходим межведомственный подход. Таким образом, по итогам двух дней стратегической сессии сформулировали предложения в адрес как минимум четырех министерств — сельского хозяйства, строительства и ЖКХ, экономического развития и финансов.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Путин заявил, что Россия продолжит делать всё необходимое для обеспечения современной комфортной жизни в сельской местности и создания возможности самореализации граждан. Глава государства назвал важнейшим вопрос повышения качества жизни на селе. Президент отметил, что продолжится работа по укреплению соцсферы села, включению системы здравоохранения, образования и культуры, обновлению и прокладыванию дороги и инженерных сетей, проведению газификации населённых пунктов и строительства жилья.