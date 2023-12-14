Москва, 14 декабря, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Стали известны все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. По итогам завершившихся матчей 6-го тура группового этапа турнира в плей-офф вышли английские «Арсенал» и «Манчестер Сити», испанские «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Барселона» и «Реал», а также «Бавария», «Боруссия» Дортмунд».

Federico Gambarini/Global Look Press

Со вторых мест в 1/8 финала пробились «Копенгаген», ПСВ, «Пари Сен-Жермен». Кроме того, в этом списке «Наполи», «Интер», «Лацио», «Лейпциг» и «Порту».

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря. Победители групп будут сеяными, занявшие вторые места команды — несеяными. В первом раунде плей-офф не встретятся команды из одной ассоциации, а также игравшие в одной группе. Матчи 1/8 финала запланированы на 13–14, 20–21 февраля и 5–6, 12–13 марта 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря организаторы чемпионата Европы по футболу 2024 года провели жеребьёвку. В группу А попали Германия, Шотландия, Венгрия и Швейцария. В группе В оказались Испания, Хорватия, Италия и Албания. В группе C — Словения, Дания, Сербия и Англия.

В группе D сыграют победитель стыковых матчей пути A, Нидерланды, Австрия и Франция. В группе E будут Бельгия, Словакия, Румыния и победитель стыковых матчей пути B. В группе F — Турция, победитель стыковых матчей пути C, Португалия и Чехия.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил российскую сборную в жеребьёвку Лиги наций сезона 2024/25. Сама жеребьёвка пройдёт 8 февраля 2024 года в Париже, команды распределят по группам.

УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) в феврале 2022 года сделали совместное заявление об отстранении российской стороны от участия в международных турнирах из-за украинского конфликта.