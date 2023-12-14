Стокгольм, 14 декабря, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В Швеции выразили обеспокоенность, что раскол на предстоящем саммите ЕС по украинскому вопросу может неверно интерпретироваться Соединёнными Штатами и повлиять на решение Конгресса выделить Киеву помощь. Премьер-министр Ульф Кристерссон считает, что Европа должна показать США, что она придерживается поддержки киевского режима. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я больше всего обеспокоен тем, что если Европа продемонстрирует признаки раскола, эту будет знаком для США. И наоборот», — заявил шведский премьер.

Саммит ЕС пройдёт 14–15 декабря в Брюсселе, там будут обсуждать выделение помощи Украине в размере €50 млрд и её возможное членство в ЕС. Против этого выступила Венгрия. Также среди противников Киева называли Нидерланды.

Как сообщало 13 декабря ИА Регнум, в Венгрии назвали условия для снятия вето на пакет помощи Украине в размере €50 млрд, рассчитанный на четыре года со стороны Евросоюза. Это станет возможным, если Брюссель разморозит средства поддержки Будапешта — порядка €30 млрд.

В тот же день американская газета The New York Times, говоря о поддержке продолжения украинского контрнаступления, отметила, что у союзников Киева нет для этого вооружения и оборудования. Это, по мнению авторов статьи, делает маловероятным проведение новой крупной кампании в течение большей части следующего года.

В самих США наблюдается разобщённость среди властей относительно выделения Киеву нового пакета военной помощи. Так, президент США Джо Байден просил Конгресс голосовать за совместный пакет на 105,85 миллиардов долларов. Из этой суммы 61,4 миллиарда предполагается выделить Киеву, 14,3 миллиарда — Тель-Авиву. Республиканская партия не согласна и голосовала против. В Конгрессе выразили сомнение, что одобрить пакет помощи Киеву получится до Рождества.