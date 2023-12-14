Выборг, Ленинградская область, 14 декабря, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Через открывшийся КПП в посёлке Торфяновка (Ленинградская область) на границе с Финляндией оказалось не проехать из-за снега, который не убрали финские пограничники, сообщила 14 декабря «Фонтанка».

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

На въезде на финскую территорию водители первых автомобилей, направляющихся из России, столкнулись с необходимостью чистить снег, лежавший толстым слоем.

Из Торфяновки на стороне Финляндии в первые часы после открытия КПП скопилось порядка 40 автомобилей, направляющихся в Россию. По словам очевидцев, оформление идёт быстро, занимая около 15 минут.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия на месяц (до 14 января) открыла границу с Россией в двух местах. Работу возобновили КПП «Ваалимаа» в Торфяновке и «Ниирала» в посёлке Вяртсиля в Карелии. Остальные шесть КПП останутся закрытыми.

В середине ноября финские власти объявили о закрытии КПП в Ленинградской области и Карелии до 18 февраля 2024 года на фоне «миграционного кризиса». По заявлению официальных лиц Финляндии, резко выросло число нелегально пересекающих юго-восточную границу республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 ноября заявил, что Хельсинки портит отношения с Москвой, избрав путь по дистанцированию от прежнего характера взаимодействия.