Москва, 14 декабря, 2023, 12:01 — ИА Регнум. В Москве ушёл из жизни глава пресс-центра МВД СССР и помощник семи министров внутренних дел СССР Евгений Муженский. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Евгений Муженский скончался на 87-м году жизни в своей квартире на Лукинской улице. Тело мужчины обнаружил его сын. Как рассказал собеседник агентства, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Евгений Семёнович Муженский родился 3 марта 1937 года. Он был руководителем пресс-центра МВД СССР и занимал должность помощника министра внутренних дел СССР в 1978–1992 годах. Он работал с министрами Николаем Щёлоковым, Виталием Федорчуком, Александром Власовым, Вадимом Бакатиным, Борисом Пуго, Виктором Баранниковым и исполняющим обязанности Министра внутренних дел Василием Трушиным.

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