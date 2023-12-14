Сеул, 14 декабря, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Комитет начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи заявил, что военные самолёты России и Китая нарушили зону противовоздушной обороны республики, сообщило 14 декабря южнокорейское агентство Yonhap.

Минобороны.рф Истребитель Су-35C ВКС России

«Наши вооружённые силы обнаружили российские и китайские самолёты до их входа в KADIZ, были задействованы истребители ВВС и приняты тактические меры в качестве подготовки к непредвиденным ситуациям», — заявили представители комитета.

По данным агентства, в опознавательной зоне сил южнокорейской противовоздушной обороны (KADIZ) в Японском море зафиксировали четыре самолёта ВС России и два — Китая. Они, как утверждают южнокорейские военные, находились там с 05:53 до 06:10 мск (по местному времени — с 11:53 до 12:10).

Отмечается, что воздушное пространство Южной Кореи самолёты нарушили.

Как сообщало ИА Регнум, аналогичная ситуация произошла в конце ноября прошлого года. Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что четыре российских Ту-95 и два истребителя Су-35, а также два китайских бомбардировщика H-6 нарушили так называемую опознавательную зону ПВО Южной Кореи.

Российское посольство в Южной Корее заявило, что полёты российских самолётов проходили в соответствии с международными нормами. Москва неоднократно заявляла, что её так называемая опознавательная зона ПВО установлена Сеулом в одностороннем порядке.